В Офисе президента отреагировали на слухи о драке Богдана и Баканова

3 ноября, 2019, 10:28

В Офисе президента опровергли слухи о драке Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержения она не нуждается, ибо является вымышленной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко.