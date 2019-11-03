В Офисе президента отреагировали на слухи о драке Богдана и Баканова
3 ноября, 2019, 10:28
В Офисе президента опровергли слухи о драке Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в facebook.
"Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержения она не нуждается, ибо является вымышленной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко.
- Напомним, 2 ноября журналист Станислав Речинский утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов подрались между собой.
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