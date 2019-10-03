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Espreso.tvОбществоГПУ сменила прокуроров по уголовному делу об убийстве Гандзюк

ГПУ сменила прокуроров по уголовному делу об убийстве Гандзюк


фото: ua.news
Генпрокуратура сменила процессуальное руководство по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс служба Генпрокуратуры.

"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве по поводу причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября 2019 г. сменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - отмечается в сообщении ГПУ.

Отмечается, что в настоящее время вновь созданная группа прокуроров обновила план досудебного расследования по этим уголовным производствам.

"Досудебное расследование в них продолжается", - говорится в сообщении.

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