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Espreso.tvОбществоТрамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, - Washington Post

Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, - Washington Post


фото: REUTERS
Дональд Трамп не скрывал неприязни к руководству Украины, из-за возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает УП.

По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности, из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Источники ссылаются на встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете в мае 2019 года. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы навредить его президентской кампании в 2016 году. На этой встрече президент США заявил, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

 

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