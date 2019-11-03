Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, - Washington Post
Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает УП.
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности, из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.
Источники ссылаются на встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете в мае 2019 года. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.
Тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы навредить его президентской кампании в 2016 году. На этой встрече президент США заявил, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".
- Напомним, 3 ноября Дональд Трамп заявил, что хочет видеть президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.
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