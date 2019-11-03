Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, - Washington Post

3 ноября, 2019, 09:32

Дональд Трамп не скрывал неприязни к руководству Украины, из-за возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает УП.

По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности, из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Источники ссылаются на встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете в мае 2019 года. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы навредить его президентской кампании в 2016 году. На этой встрече президент США заявил, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".