Трамп заявил, что хочет видеть Зеленского в Вашингтоне

3 ноября, 2019, 07:35

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что хочет видеть президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне

Об этом сообщает Politico.

3 ноября в Нью-Йорке, во время брифинга, Трампа спросили, пытался ли он заставить Украину расследовать действия его политического оппонента Джо Байдена.

Президент США в ответ пригласил Зеленского приехать в Вашингтон. Он заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Белый дом, "если он того пожелает".

"Я думаю, что он хотел бы приехать", - сказал Трамп.

Президент США встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования в рамках импичмента.

Политический скандал в США разгорелся после телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался заставить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский заявил, что никакого давления на него не оказывалось, однако демократы инициировали процедуру импичмента президента США.

Сейчас в Конгрессе США продолжается расследование по вопросу о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.