Трамп заявил, что хочет видеть Зеленского в Вашингтоне
Об этом сообщает Politico.
3 ноября в Нью-Йорке, во время брифинга, Трампа спросили, пытался ли он заставить Украину расследовать действия его политического оппонента Джо Байдена.
Президент США в ответ пригласил Зеленского приехать в Вашингтон. Он заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины посетил Белый дом, "если он того пожелает".
"Я думаю, что он хотел бы приехать", - сказал Трамп.
Президент США встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования в рамках импичмента.
Политический скандал в США разгорелся после телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался заставить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский заявил, что никакого давления на него не оказывалось, однако демократы инициировали процедуру импичмента президента США.
Сейчас в Конгрессе США продолжается расследование по вопросу о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.
- Напомним, 2 ноября Палата представителей США вызвала министра энергетики Рика Перри на допрос по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, однако его ведомство уже заявило, что чиновник не придет на слушание в нижнюю палату американского парламента.
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