Российского боксера Ковалева госпитализировали после разрушительного нокаута от Альвареса
Об этом сообщил американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его словам, промоутер российского боксера Кэти Дува заявила, что Ковалева госпитализировали после тяжелого нокаута для его безопасности. После нокаута в 11-м раунде россиянин не мог самостоятельно подняться на ноги.
3 ноября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединка с россиянином на две категории. Он завершился убедительной победой мексиканца.
Sergey Kovalev headed to hospital, per Kathy Duva, out of "an abundance of caution." #Canelokovalev- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 3, 2019
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе, заявил, что планирует вернуться в средний вес .
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