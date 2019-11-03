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Espreso.tvСпортРоссийского боксера Ковалева госпитализировали после разрушительного нокаута от Альвареса

Российского боксера Ковалева госпитализировали после разрушительного нокаута от Альвареса


фото: REUTERS
Российского боксера Сергея Ковалева госпитализировали после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщил американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его словам, промоутер российского боксера Кэти Дува заявила, что Ковалева госпитализировали после тяжелого нокаута для его безопасности. После нокаута в 11-м раунде россиянин не мог самостоятельно подняться на ноги.

3 ноября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединка с россиянином на две категории. Он завершился убедительной победой мексиканца.

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