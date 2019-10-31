Альварес - Ковалев: самый богатый боксер мира объяснил, зачем ему авантюра с боем в полутяжелом весе

31 октября, 2019, 14:14

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что согласился на бой в полутяжелом весе против россиянина Сергея Ковалева, чтобы войти в историю

Об этом сообщает BoxingNews .

Альварес, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) заявил, что в бою против чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалева он будет творить историю.

"Я готов творить историю. И готов к прекрасному поединку против Ковалева. Мы здесь, чтобы победить. Ковалев - лучший в полутяжелом весе, поэтому мы его и выбрали. Мы стремимся написать историю, споря с одним из лучших боксеров. Я вполне комфортно чувствую себя в полутяжелом весе. Все хорошо, но давайте посмотрим, как все сложится в субботу", - сказал Сауль Альварес.

Поединок Ковалев - Альварес состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США).

Журнал Forbes назвал мексиканца самым богатым боксером мира: за прошлый год он заработал $94 млн.