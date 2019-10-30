Безумный шаг: самый богатый боксер мира хочет со среднего веса в категорию Усика

30 октября, 2019, 11:55

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который выступает в весе до 72,6 кг, заявил, что хочет провести бой в бывшей категории украинца Александра Усика - до 90,7 кг

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Сауля Альвареса, который 2 ноября дебютирует в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в поединке против россиянина Сергея Ковалева, на этом он останавливаться не собирается. В планах мексиканца, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг), бой в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

"На какую максимальную глупость я готов пойти? Пожалуй, это бой в крузервейте. Да, это звучит абсолютно безумно. Но я доверяю своей выносливости и умению держать удар. Но еще больше доверяю умению избегать пропущенных ударов. Я спарринговал с крузером. Мне понравилось: это мотивирует, заставляет работать еще больше и еще труднее. И после этого я еще больше стал верить в свою физическую подготовку и силу. Моя задача - быть одним из лучших в истории мексиканского бокса. Это дает мне мотивацию. Предстоящий бой именно из этой серии", - сказал Альварес.

Журнал Forbes назвал мексиканца самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.

Напомним, Александр Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но решил перейти в супертяжелую категорию.