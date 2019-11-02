Вместе с Украиной: Болгария отреагировала на оскорбительное заявление Макрона
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Вицепремьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева дала указание болгарском послу в Париже Ангелову Чолакову вручить в понедельник ноту протеста Министерству иностранных дел Франции. Также 4 ноября в МИД Болгарии вызывают французского посла Флоранс Робин для объяснений.
Как отметила Захариева, заявление Макрона оскорбительно для Болгарии и для болгарской общины во Франции и вызывает недоумение - особенно потому, что болгары, живущие во Франции, по данным французских правоохранителей, не создают там особых проблем.
По ее словам, посол Болгарии во Франции должна спросить во время посещения тамошнего МИДа, какие именно "болгарские сети" имел в виду Макрон: если французское государство имеет такую информацию, оно должно было бы подать ее Софии официально, чтобы над этим могли совместно работать министерства внутренних дел обеих стран.
- Напомним, Макрон в интервью правому журнала Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, вспомнив при этом "подпольные украинские сети" .
- 2 ноября Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений по поводу недавних заявлений французского президента Эммануэля Макрона.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"