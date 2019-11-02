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Espreso.tvМирВместе с Украиной: Болгария отреагировала на оскорбительное заявление Макрона

Вместе с Украиной: Болгария отреагировала на оскорбительное заявление Макрона


фото: REUTERS
Министерство иностранных дел Болгарии подготовило ноту протеста в ответ на слова президента Франции о подпольных болгарских и украинских сетях

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вицепремьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева дала указание болгарском послу в Париже Ангелову Чолакову вручить в понедельник ноту протеста Министерству иностранных дел Франции. Также 4 ноября в МИД Болгарии вызывают французского посла Флоранс Робин для объяснений.

Как отметила Захариева, заявление Макрона оскорбительно для Болгарии и для болгарской общины во Франции и вызывает недоумение - особенно потому, что болгары, живущие во Франции, по данным французских правоохранителей, не создают там особых проблем.

По ее словам, посол Болгарии во Франции должна спросить во время посещения тамошнего МИДа, какие именно "болгарские сети" имел в виду Макрон: если французское государство имеет такую информацию, оно должно было бы подать ее Софии официально, чтобы над этим могли совместно работать министерства внутренних дел обеих стран.

  • Напомним, Макрон в интервью правому журнала Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, вспомнив при этом "подпольные украинские сети" .
  • 2 ноября Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений по поводу недавних заявлений французского президента Эммануэля Макрона.
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