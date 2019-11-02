МИД просит посла Франции объяснить слова Макрона об украинцах
2 ноября, 2019, 09:51
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений по недавним заявлениям французского президента Эммануэля Макрона
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста. Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран ", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.
Справка
Францию в Украине представляет Этьен де Понсен .
- Напомним, Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, вспомнив при этом "подпольные украинские сети" .
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