МИД просит посла Франции объяснить слова Макрона об украинцах

2 ноября, 2019, 09:51

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений по недавним заявлениям французского президента Эммануэля Макрона

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста. Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран ", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Справка

Францию в Украине представляет Этьен де Понсен .