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Espreso.tvОбществоМИД просит посла Франции объяснить слова Макрона об украинцах

МИД просит посла Франции объяснить слова Макрона об украинцах

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений по недавним заявлениям французского президента Эммануэля Макрона

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста. Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран ", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Справка

Францию в Украине представляет Этьен де Понсен .

  • Напомним, Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, вспомнив при этом "подпольные украинские сети" .
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