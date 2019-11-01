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Espreso.tvОбществоМакрон заявил о "подпольных украинских сетях" нелегальной миграции в интервью правому изданию

Макрон заявил о "подпольных украинских сетях" нелегальной миграции в интервью правому изданию


фото: reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью правом изданию Valeurs Actuelles заявил о "подпольных украинских сетях" по переправке во Францию нелегальных мигрантов

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Я предпочитаю людей, которые легально прибыли из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, больше, чем подпольными болгарскими или украинском сетями", - сказал Макрон.

Заявление Макрона уже подвергли критике, отметив, что таким образом он "подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году".

В правительстве выступили в защиту Макрона, отметив, что президенту важно обращаться "ко всем французам через все средства массовой информации".

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