Макрон заявил о "подпольных украинских сетях" нелегальной миграции в интервью правому изданию
1 ноября, 2019, 10:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью правом изданию Valeurs Actuelles заявил о "подпольных украинских сетях" по переправке во Францию нелегальных мигрантов
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Я предпочитаю людей, которые легально прибыли из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, больше, чем подпольными болгарскими или украинском сетями", - сказал Макрон.
Заявление Макрона уже подвергли критике, отметив, что таким образом он "подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году".
В правительстве выступили в защиту Макрона, отметив, что президенту важно обращаться "ко всем французам через все средства массовой информации".
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