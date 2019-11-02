Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией в Украине
Об этом сообщает BBC.
"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - сказала Скалецкая.
По ее совам, сейчас в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 доз передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи.
"Еще 100, тоже как помощь, передадут посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", - заверила Скалецкая.
Министр отметила, что лекарства распределены по регионам, а области обмениваются между собой.
"Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - отметила Скалецкая.
- Напомним, 29 октября парламентская фракция "Голос" призвала президента Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу ситуации с заболеванием дифтерией.
- 27 октября на Тернопольщине был подтвержден случай дифтерии.
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