Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией в Украине

2 ноября, 2019, 15:51

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эпидемии дифтерии в Украине нет

Об этом сообщает BBC.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - сказала Скалецкая.

По ее совам, сейчас в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 доз передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи.

"Еще 100, тоже как помощь, передадут посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", - заверила Скалецкая.

Министр отметила, что лекарства распределены по регионам, а области обмениваются между собой.

"Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - отметила Скалецкая.