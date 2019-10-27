На Тернопольщине подтвержден случай дифтерии
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения.
По этим данным, мужчина получил прививку от дифтерии в 2017 году, однако о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту информации нет.
Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. За помощью обратился к врачу на Тернопольщине, с которым заключил декларацию.
Контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок.
По месту жительства пациента 21 октября была проведена дезинфекцию.
Полученная мужчиной вакцина в 2017 году сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дал развиться тяжелые осложнения, считают медики.
Прививка от дифтерии формирует антитоксическое иммунитет, что защищает от тяжелого течения болезни.
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