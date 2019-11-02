На Закарпатье назначен новый глава Нацполиции
Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.
2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным.
Нового начальника личному составу представил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, который поздравил руководителя с назначением на ответственную должность и пожелал выдержки и успехов в служебной деятельности.
Онтакже поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.
- Напомним, 2 ноября, из-за гибели подростка в Прилуках отстранили начальника полиции .
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