На Закарпатье назначен новый глава Нацполиции

2 ноября, 2019, 17:25

Новым главой Главного управления Национальной полиции в Закарпатские области назначен Александр Канцидайло

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным.

Нового начальника личному составу представил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, который поздравил руководителя с назначением на ответственную должность и пожелал выдержки и успехов в служебной деятельности.

Онтакже поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.