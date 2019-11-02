Из-за гибели подростка в Прилуках отстранили начальника полиции

2 ноября, 2019, 10:45

Смерть подростка Дениса Чаленко, тело которого обнаружили в Прилуках на железнодорожных путях, будет расследовать Главное следственное управление Нацполиции

Нынешнее руководство управления полиции Прилук был отстранен, отметил председатель Нацполиции Игорь Клименко. Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полции.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставим лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - отметил он.

Справка

29 октября в 21:30 в в городе Прилуки Черниговской области на железнодорожном пути было обнаружено тело 14-летнего парня, ученика 9-го класса. Следователи сразу же начали уголовное производство, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

Родители парня, однако, не верят в несчастный случай и считают, что его убили.

В ночь на 1 ноября горожане митинговали под отделом полиции в Прилуках, жгли шины - с требованием расследовать гибель ребенка.

По мнению протестующих, правоохранители якобы бездействуют и прикрывают убийц Дениса.

По данным UA Чернигов, из толпы люди выкрикивали то, что к трагедии могут быть причастны четверо 16-летних ребят. Мол, за неделю до гибели Дениса они присылали на его телефон с угрозами.

К людям вышел и.о. начальника Прилукского отдела полиции Александр Яцык. Как сказал он, с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция общалась. Он сказал, что этого не делал. Полиция его отпустила.