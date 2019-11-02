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Espreso.tvМирНа Мальте конфисковали контейнер с российскими деньгами для ливийских боевиков

На Мальте конфисковали контейнер с российскими деньгами для ливийских боевиков


фото: timesofmalta.com
Мальта конфисковала контейнер с банкнотами, которые могли быть напечатаны российским монетным двором для ливийских боевиков

Об этом со ссылкой на Times of Malta сообщает "Укринформ".

Власти Мальты задержалb крупную партию неофициальной ливийской валюты, которая, как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, ведущего наступление к югу от Триполи против поддерживаемого ООН правительства Ливии.

Считается, что наличные имеют происхождение с российского монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в городе Байда.

В Ливии идет война, в стране есть два правительства: всемирно признанное правительство национального согласия (GNA), которое базируется в Триполи на западе страны, и Временное правительство, расположенное в городе Байда на востоке.

В восточном правительстве доминирует фельдмаршал Гафтар, который возглавляет военные формирования под названием Ливийская национальная армия (LNA), которая в прошлом апреле начала кровавое наступление на столицу страны. Вследствие продолжающегося насилия погибли не менее 1000 человек, среди которых около 100 мирных жителей.

  • В октябре стало известно, что в результате боевых действий в Ливии убито около 35 российских наемников .
  • Ранее сообщалось, что в начале сентября в Ливию, где продолжается военное противостояние правительственных сил и отрядов мятежного генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников.
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