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Espreso.tvОбществоСчет идет на десятки: СМИ узнали о потерях российских военных в Ливии

Счет идет на десятки: СМИ узнали о потерях российских военных в Ливии


фото: reuters
В результате боевых действий в Ливии убито около 35 российских наемников

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющейся информации, погибшие являются выходцами из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Гибель россиян подтвердили четверо наемников, один из главарей русских террористов, воевавших ранее на Донбассе, а также связанный с рынком частных военных компаний ветеран ФСБ и человек, близкий к руководству ЧВК Вагнера.

При этом отмечается, что родственники наемников потеряли с ними связь и пока не получали ни официальных сообщений от Минобороны РФ или других государственных ведомств, ни от представителей Вагнера, которые в случае боевых потерь обычно привозят родным справки о смерти.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Ливию, где продолжается военное противостояние правительственных сил и отрядов мятежного генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников.

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