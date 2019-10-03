Счет идет на десятки: СМИ узнали о потерях российских военных в Ливии

3 октября, 2019, 16:16

В результате боевых действий в Ливии убито около 35 российских наемников

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющейся информации, погибшие являются выходцами из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Гибель россиян подтвердили четверо наемников, один из главарей русских террористов, воевавших ранее на Донбассе, а также связанный с рынком частных военных компаний ветеран ФСБ и человек, близкий к руководству ЧВК Вагнера.

При этом отмечается, что родственники наемников потеряли с ними связь и пока не получали ни официальных сообщений от Минобороны РФ или других государственных ведомств, ни от представителей Вагнера, которые в случае боевых потерь обычно привозят родным справки о смерти.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Ливию, где продолжается военное противостояние правительственных сил и отрядов мятежного генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников.