В Ливию прибыли более 100 российских наемников, некоторые из них уже погибли, - Bloomberg

25 сентября, 2019, 18:02

В начале сентября в Ливии, где продолжается военное противостояние правительства страны и отрядов генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, речь идет о боевиках скандальной ПВК Вагнера, подконтрольной близкому соратнику президента РФ Евгению Пригожину.

По имеющимся данным, российские наемники оказывают военную поддержку группировкам мятежного генерала в районе ливийской столицы Триполи.

При этом отмечается, что во время боев с правительственными войсками погибли уже несколько россиян.

В свою очередь, сам Хафтар военную помощь со стороны России отрицает.

Напомним, наступление отрядов Хафтара на Триполи началось 4 апреля.

Его целью является свержение правительства Фаиза Сараджема.

В свою очередь, ООН призвала Хафтара прекратить наступление на столицу.