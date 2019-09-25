 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ливию прибыли более 100 российских наемников, некоторые из них уже погибли, - Bloomberg

В Ливию прибыли более 100 российских наемников, некоторые из них уже погибли, - Bloomberg

В начале сентября в Ливии, где продолжается военное противостояние правительства страны и отрядов генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, речь идет о боевиках скандальной ПВК Вагнера, подконтрольной близкому соратнику президента РФ Евгению Пригожину.

По имеющимся данным, российские наемники оказывают военную поддержку группировкам мятежного генерала в районе ливийской столицы Триполи.

При этом отмечается, что во время боев с правительственными войсками погибли уже несколько россиян.

В свою очередь, сам Хафтар военную помощь со стороны России отрицает.

Напомним, наступление отрядов Хафтара на Триполи началось 4 апреля.

Его целью является свержение правительства Фаиза Сараджема.

В свою очередь, ООН призвала Хафтара прекратить наступление на столицу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать