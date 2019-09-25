В Ливию прибыли более 100 российских наемников, некоторые из них уже погибли, - Bloomberg
25 сентября, 2019, 18:02
В начале сентября в Ливии, где продолжается военное противостояние правительства страны и отрядов генерала Халифы Хафтара, прибыли около сотни российских наемников
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как сообщается, речь идет о боевиках скандальной ПВК Вагнера, подконтрольной близкому соратнику президента РФ Евгению Пригожину.
По имеющимся данным, российские наемники оказывают военную поддержку группировкам мятежного генерала в районе ливийской столицы Триполи.
При этом отмечается, что во время боев с правительственными войсками погибли уже несколько россиян.
В свою очередь, сам Хафтар военную помощь со стороны России отрицает.
Напомним, наступление отрядов Хафтара на Триполи началось 4 апреля.
Его целью является свержение правительства Фаиза Сараджема.
В свою очередь, ООН призвала Хафтара прекратить наступление на столицу.
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