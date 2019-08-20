Новый посол Франции прибыл в Украину
Об этом французский дипломат написал у себя в Twitter.
"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - отметил Понсен.
Bien arrivé à #Kiev . Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.- Etienne de Poncins (@EdePoncins) 19 августа 2019 г.
Safely arrived in #Kyiv . My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.
хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства # Франции в # Украине может начаться. @francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2
Дипломат также рассказал, что добирался в Киев из своей деревни Шатовиллен автомобилем, опубликовав два снимка.
"Имею честь представлять Францию в Украине", - написал он.
По дороге к # Киева с моей средневековой деревни #chateauvillain . Честь представлять # Францию в # Украине . Дипломат: какая фантастическая работа! @MFA_Ukraine pic.twitter.com/4ZygAgKJlZ- Etienne de Poncins (@EdePoncins) 19 августа 2019 г.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона назначил Понсена послом в Украине 24 июля. До того дипломат работал инспектором МИД Франции, а перед этим - в Европейской службе внешних действий. Также был послом Франции в Кении и Болгарии.
28 июля посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что завершила свою работу в Киеве и попрощалась с украинцами.
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