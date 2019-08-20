Новый посол Франции прибыл в Украину

20 августа, 2019, 11:06

Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен прибыл в Украину, где начнет свою дипломатическую миссию

Об этом французский дипломат написал у себя в Twitter.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начаться", - отметил Понсен.

Дипломат также рассказал, что добирался в Киев из своей деревни Шатовиллен автомобилем, опубликовав два снимка.

"Имею честь представлять Францию в Украине", - написал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона назначил Понсена послом в Украине 24 июля. До того дипломат работал инспектором МИД Франции, а перед этим - в Европейской службе внешних действий. Также был послом Франции в Кении и Болгарии.

28 июля посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что завершила свою работу в Киеве и попрощалась с украинцами.