Новый посол Франции прибыл в Украину

Bien arrivé à #Kiev . Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv . My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства # Франции в # Украине может начаться. @francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2