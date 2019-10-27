Малиновский помог "Аталанте" уничтожить "Удинезе" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 52-й минуте. На тот момент команда из Бергамо, которая играла в большинстве с 32-й минуты, уже гарантировала себе победу и вела в счете 5: 1.
За "Аталанту" хет-трик сделал Луис Муриель, дубль в активе Йосип Иличич, по голу забили Марио Пашалич и Амад Траоре. В составе "Удинезе" гол престижа забил Стефано Окака.
"Аталанта" победила "Удинезе" 7: 1, набрала 20 очков и вышла на третье место. От лидера - "Ювентуса" - клуб из Бергамо отстает на 3 пункта.
"Удинезе" 10 очков и идет 13-м.
Чемпионат Италии
9-й тур
27 октября
"Аталанта" - "Удинезе" 7: 1
Голы: Иличич, 21, 43, Муриель, 35 (пен.), 48, 75 (пен.), Пашалич, 52, Траоре, 83 - о какой, 12
Удаление: Опоку, 32 ( "Удинезе")
- Напомним, 26 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче", за который играет украинец Евгений Шахов, неожиданно сыграл вничью с "Ювентусом" .
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