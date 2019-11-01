Выкрикивали "Ганьба" и "Ні - капітуляції": в Тернополе возмущенные активисты встретили Зеленского
1 ноября, 2019, 16:40
В рамках рабочей поездки президент Украины посетил Тернополь, где встретить его собрались недовольные жители
Видео выложил Роман Пелех в Facebook.
Люди выстроились в живой коридор и выкрикивали "ганьба" Владимиру Зеленскому, когда тот шел мимо.
Сегодня президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Тернопольскую область, где провел совещание по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представил нового главу Тернопольской ОГА.
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