Выкрикивали "Ганьба" и "Ні - капітуляції": в Тернополе возмущенные активисты встретили Зеленского

1 ноября, 2019, 16:40

В рамках рабочей поездки президент Украины посетил Тернополь, где встретить его собрались недовольные жители

Видео выложил Роман Пелех в Facebook.

Люди выстроились в живой коридор и выкрикивали "ганьба" Владимиру Зеленскому, когда тот шел мимо.

Сегодня президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Тернопольскую область, где провел совещание по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представил нового главу Тернопольской ОГА.