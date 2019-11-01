 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыкрикивали "Ганьба" и "Ні - капітуляції": в Тернополе возмущенные активисты встретили Зеленского

Выкрикивали "Ганьба" и "Ні - капітуляції": в Тернополе возмущенные активисты встретили Зеленского


фото: president.gov.ua
В рамках рабочей поездки президент Украины посетил Тернополь, где встретить его собрались недовольные жители

Видео выложил Роман Пелех в Facebook.

Люди выстроились в живой коридор и выкрикивали "ганьба" Владимиру Зеленскому, когда тот шел мимо.

Сегодня президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Тернопольскую область, где провел совещание по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представил нового главу Тернопольской ОГА.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

1 ноября, 2019 пятница

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать