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Espreso.tvОбществоБаллотировался от "Слуги народа": Сопель возглавил Тернопольскую ОГА

Баллотировался от "Слуги народа": Сопель возглавил Тернопольскую ОГА

Сопеля Игоря Михайловича назначили главой Тернопольской областной государственной администрации

Об этом передает Еспресо.TV

Указ о назначении Сопеля опубликован на сайте президента.

Игорь Сопель на своем сайте сообщает, что баллотировался в Верховную Раду IX созыва как мажоритарщик от "Слуги народа" на 166 округа (Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский районы), но уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем хоростковской федерации футбола.

С 2010 г.  является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".

В 2010-2015 годах был депутатом Хоростковского горсовета.

В декларации за 2018 Сопель задекларировал магазин в Хороле и МАФ.

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