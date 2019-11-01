Баллотировался от "Слуги народа": Сопель возглавил Тернопольскую ОГА
1 ноября, 2019, 12:46
Сопеля Игоря Михайловича назначили главой Тернопольской областной государственной администрации
Об этом передает Еспресо.TV
Указ о назначении Сопеля опубликован на сайте президента.
Игорь Сопель на своем сайте сообщает, что баллотировался в Верховную Раду IX созыва как мажоритарщик от "Слуги народа" на 166 округа (Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский районы), но уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем хоростковской федерации футбола.
С 2010 г. является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
В 2010-2015 годах был депутатом Хоростковского горсовета.
В декларации за 2018 Сопель задекларировал магазин в Хороле и МАФ.
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