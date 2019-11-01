Венгерский вопрос не должен мешать сотрудничеству НАТО с Украиной, - Столтенберг
О это Столтенберг заявил в интервью Европейской правде.
"Итак - да, вопрос прав меньшинств остается, и этот серьезная вещь, но она не должна закрывать все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и относительно чего есть согласие всех 29 союзников", - сказал Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве все страны согласились на совместное заявление, которое однозначно призывает Россию отвести свои войска и вооружения из Донбасса и четко поддерживает Украину и тому подобное.
Однако он не стал уточнять, как удалось уговорить венгров, которые обещали заблокировать заявление.
"Я не буду раскрывать детали процесса. Главное, что у нас есть прекрасное сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которая однозначно осуждает действия России против Украины", - сказал генсек.
30 октября Венгрия заблокировала совместное заявление НАТО по Украине из-за "невыполнения Киевом требований Будапешта по венгерского меньшинства Закарпатской области".
Однако затем, в последнюю минуту, Будапешт разблокировал совместное заявление послов стран НАТО по Украине после того, как в текст документа внесли венгерские поправки.
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