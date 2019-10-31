Венгрия разблокировала заявление НАТО по Украине
31 октября, 2019, 15:44
Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как 30 октября наложила вето на это решение
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo .
По словам главы МИД Петера Сийярто, рекомендации венгров по нацменьшинствам в Закарпатье были услышаны.
"Наши предложения были приняты во внимание в последний момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - заявил он.
Принятое заявление призывает Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.
- Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине
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