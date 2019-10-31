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Espreso.tvОбществоВенгрия разблокировала заявление НАТО по Украине

Венгрия разблокировала заявление НАТО по Украине


фото: vg.hu
Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как 30 октября наложила вето на это решение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo .

По словам главы МИД Петера Сийярто, рекомендации венгров по нацменьшинствам в Закарпатье были услышаны.

"Наши предложения были приняты во внимание в последний момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - заявил он.

Принятое заявление призывает Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

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