В октябре 13 нардепов пропустили 90% голосований Рады, - КИУ
Такие данные приводит Комитет избирателей Украины.
Они проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре.
Так, на протяжении октября почти не голосовали 13 народных депутатов, которые пропустили более 90% голосований (не была нажата "за", "против" или "воздержался"). Один из них не проголосовал ни разу - это Виталий Данилов из ВО "Батькивщина".
По данным сайта ВРУ, он отсутствовал на заседаниях Рады в октябре по неизвестным причинам. Что касается остальных 12 депутатов, то их показатели участия в голосованиях таковы:
Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;
Александр Герега (группа "За будущее") - 2%;
Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;
Антон Яценко ( "За будущее") - 3%;
Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%;
Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;
Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;
Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%;
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;
Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;
Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;
Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.
Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть не из-за болезни, отпуска или командировки).
По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилось (17 в сентябре на 13 в октябре).
Всего за месяц произошло почти полтысячи голосований - 476.
В частности, ВРУ восстановила ответственность за незаконное обогащение, приняла закон об обличителях коррупции, проголосовала за основу закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам и об управлении газотранспортной системой.
С 1 ноября народных депутатов будут штрафовать за пропуски без уважительных причин в течение месяца более 30% голосований на пленарных заседаниях и более 50% заседаний комитета Рады, в состав которого он избран
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