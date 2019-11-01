Если пропустит более трети голосований: вступил в силу закон о штрафах нардепов за прогулы

1 ноября, 2019, 12:32

С сегодняшнего дня народных депутатов будут штрафовать за пропуска без уважительных причин в течение месяца более 30% голосований на пленарных заседаниях и более 50% заседаний комитета Рады, в состав которого он избран

Об этом сообщает " Голос Украины".

В Украине вступил в силу закон о прекращении возмещения народным депутатам затрат на депутатские полномочия за прогулы.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования", - говорится в документе.

16 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний парламента или заседаний комитетов (№1035-2).

Законом определяется, что народному избраннику в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежат налогообложению.

Принятым законом устанавливается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению головы ВР, которое выдается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР. В Регламенте ВР устанавливается, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

В случае, если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы в соответствии с настоящей статьей способ, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается который зарегистрировался с помощью электронной системы. Данные участии депутата в не менее 70% голосований при принятии решений ВР на каждом пленарном заседании является основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участии депутата в голосовании при принятии решений ВР осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте ВР и на личной странице народного депутата, размещенном на официальном сайте парламента.