В Киеве электронные ученические билеты появятся еще в этом году

1 ноября, 2019, 18:10

В декабре 2019 года начнут выпускать электронные билеты для учеников Киева

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает Укринформ.

"У нас внедрен электронный билет, им уже пользуются киевляне. Льготники пользуются карточкой киевлянина. Наши ученики также являются льготниками, мы уже создали реестр учеников. 24 октября Киевсовет проголосовал изменения в программу "Забота". Таким образом мы имеем возможность начинать уже выпускать карточки ученика", - сказал Назаров.

Он сообщил, что на следующей неделе в приложении Kyiv Smart City появится возможность заказать карту ученика.

"Карточка ученика будет оранжевого цвета, с другой стороны будет фотография ребенка, данные о том, где он учится. Таким образом родители смогут заказывать эти карты, и с декабря мы начнем их массово выпускать. Мы планируем в течение двух, максимум трех месяцев всем ученикам, это больше 300 тысяч, выдать такие карты", - рассказал он.

По его словам, именно родители будут заказывать билеты.

"Это будет безлимит, они смогут пользоваться как наземным, так и подземным транспортом. Также родители смогут отследить, где ребенок сегодня ездил", - сообщил Назаров.

В будущем ученический е-билет будет необходим при использовании ученическим кабинетом с онлайн-дневником и задачами. Также с его помощью школьники будут получать обеды в столовых.

В марте 2020 планируют выпустить 100% электронных ученических билетов.