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Espreso.tvОбществоПолный переход на э-билет в Киеве отложили до апреля

Полный переход на э-билет в Киеве отложили до апреля


фото: 5.ua
В Киеве до апреля 2020 года отложили полный переход на электронный билет в общественном транспорте

Об этом сообщается в распоряжении КГГА.

Ранее предполагалось, что с 31 октября система заработает в Киеве в полном объеме. Теперь запуск перенесен на 1 апреля 2020 года.

Согласно распоряжению, продолжается эксперимент с введением электронного билета.

  • Ранее сообщалось, что запуск электронного билета в Киеве, запланированный на 1 ноября, снова переносится.
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