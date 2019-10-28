Полный переход на э-билет в Киеве отложили до апреля
28 октября, 2019, 16:41
В Киеве до апреля 2020 года отложили полный переход на электронный билет в общественном транспорте
Об этом сообщается в распоряжении КГГА.
Ранее предполагалось, что с 31 октября система заработает в Киеве в полном объеме. Теперь запуск перенесен на 1 апреля 2020 года.
Согласно распоряжению, продолжается эксперимент с введением электронного билета.
- Ранее сообщалось, что запуск электронного билета в Киеве, запланированный на 1 ноября, снова переносится.
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