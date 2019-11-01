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Espreso.tvМирРоссия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии


фото: reuters
Военнослужащие Турции и Российской Федерации начали совместное патрулирование вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter .

"Первые турецко-российские совместные патрули в составе наземных и авиационных подразделений в дороге к востоку от города Аль-Дарбасия в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностью между турецким и российским президентами в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Российское государственное агентство ТАСС подтвердил эту информацию, отметив, что военная полиция Вооруженных сил РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирования в районе северной границы Сирии.

Агентство проинформировало, что колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербес в пятницу в 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецкие.

Напомним, Россия и Турция подписали меморандум о разделе зон влияния в северной Сирии, после чего Анкара заявила о завершении там военной операции.

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