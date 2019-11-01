"Правильный парень для этих времен": Трамп похвалил Джонсона, но раскритиковал его Brexit-соглашение
1 ноября, 2019, 11:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о Brexit ограничивает способность США вести будущую торговлю с Британией
Об этом сообщает BBC.
По его словам, без соглашения две страны могли бы сделать гораздо больше, чем сейчас.
При этом Трамп похвалил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и назвал его "правильным парнем для этих времен".
Кроме того, глава Белого дома раскритиковал лидера лейбористов Джереми Корбина, заявив, что он будет "очень плохим" в качестве премьер-министра.
В ответ Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы и "помочь его другу Борису Джонсону".
Великобритания и Евросоюз отложили Brexit до 31 января 2020 года, чтобы британский парламент успел ратифицировать соглашение о выходе.
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