"Правильный парень для этих времен": Трамп похвалил Джонсона, но раскритиковал его Brexit-соглашение

1 ноября, 2019, 11:29

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о Brexit ограничивает способность США вести будущую торговлю с Британией

Об этом сообщает BBC.

По его словам, без соглашения две страны могли бы сделать гораздо больше, чем сейчас.

При этом Трамп похвалил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и назвал его "правильным парнем для этих времен".

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал лидера лейбористов Джереми Корбина, заявив, что он будет "очень плохим" в качестве премьер-министра.

В ответ Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы и "помочь его другу Борису Джонсону".

Великобритания и Евросоюз отложили Brexit до 31 января 2020 года, чтобы британский парламент успел ратифицировать соглашение о выходе.