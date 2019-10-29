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Espreso.tvОбществоЕС официально отложил Brexit

ЕС официально отложил Brexit

Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение Европейского совета.

Это продление продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может произойти раньше - 1 декабря 2019-го или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами ", - говорится в решении.

Отмечается, что до Brexit Великобритания остается государством-членом со всеми правами и обязанностями в соответствии с законодательством ЕС.

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