ЕС официально отложил Brexit
29 октября, 2019, 20:27
Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение Европейского совета.
Это продление продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может произойти раньше - 1 декабря 2019-го или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами ", - говорится в решении.
Отмечается, что до Brexit Великобритания остается государством-членом со всеми правами и обязанностями в соответствии с законодательством ЕС.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил согласие Лондона на продление переговорного процесса по Brexit.
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