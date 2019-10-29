ЕС официально отложил Brexit

29 октября, 2019, 20:27

Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее решение Европейского совета.

Это продление продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может произойти раньше - 1 декабря 2019-го или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами ", - говорится в решении.

Отмечается, что до Brexit Великобритания остается государством-членом со всеми правами и обязанностями в соответствии с законодательством ЕС.