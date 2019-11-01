Британская оппозиция обвинила Трампа во вмешательстве в декабрьские выборы

1 ноября, 2019, 10:20

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвиняет президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в предстоящие выборы в Великобритании

Об этом Корбин написал в Twitter .

Как он отмечает, Трамп хочет, чтобы избрали Бориса Джонсона.

"Трамп пытается вмешаться в выборы Соединенного Королевства, чтобы выбрали его друга Бориса Джонсона", - написал Корбин.

Перед этим Трамп в интервью британскому радио LBC заявил, что "Корбин будет очень плохим для вашей страны".

"Он будет таким плохим, он поведет вас таким плохим путем. Он приведет вас к таким плохим местам", - сказал Трамп.

Согласно социологическим опросам, оппозиционная лейбористская партия проигрывает правящей Консервативной партии Джонсона.