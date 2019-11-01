Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины до 2021 года

1 ноября, 2019, 10:33

Национальный банк Украины улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины: Украинская экономика вырастет на 3,5% в 2020 году вместо прогнозируемых ранее 3%

Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ, передает пресс-служба.

Согласно обновленному прогнозу экономического роста, украинский ВВП должен вырасти на 4% в 2021 году (ранее Нацбанк прогнозировал рост экономики на 3,7%). Прогноз по росту экономики в 2019 году также улучшилось - с 3% до 3,5%.

"Очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей компенсируют влияние замедления глобальной экономики и мировой торговли и менее благоприятных ценовых условий для украинских экспортеров", - сообщают в Нацбанке.