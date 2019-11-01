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Espreso.tvОбществоНацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины до 2021 года

Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины до 2021 года


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины: Украинская экономика вырастет на 3,5% в 2020 году вместо прогнозируемых ранее 3%

Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ, передает пресс-служба.

Согласно обновленному прогнозу экономического роста, украинский ВВП должен вырасти на 4% в 2021 году (ранее Нацбанк прогнозировал рост экономики на 3,7%). Прогноз по росту экономики в 2019 году также улучшилось - с 3% до 3,5%.

"Очередной рекордный урожай зерновых, устойчивый внутренний спрос и снижение стоимости энергоносителей компенсируют влияние замедления глобальной экономики и мировой торговли и менее благоприятных ценовых условий для украинских экспортеров", - сообщают в Нацбанке.

  • Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40% .

  • Впоследствии Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. Согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины 2020 году вырастет на 3,7% .

 

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