Уже не 40%: правительство пересмотрело прогноз роста экономики Украины до 2022 года
Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.
Как отметил премьер, согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%.
Согласно прогнозу, который Кабинет министров утвердил на заседании, рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Именно этот "Сценарий 1" будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.
Кроме того, Минэкономики подготовило и "Сценарий 2", который не будет учтен в проекте госбюджета на следующий год. По этому сценарию рост ВВП составит 4,8%.
Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.
В то же время "Сценарий 2" предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году - до 6,5%.
Таким образом, согласно реалистичному сценарию, рост ВВП в 2020-2022 годах составит 11,7%, по оптимистичному - 17%.
- Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40%.
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