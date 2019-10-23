Уже не 40%: правительство пересмотрело прогноз роста экономики Украины до 2022 года

23 октября, 2019, 16:27

Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы

Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Как отметил премьер, согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%.

Согласно прогнозу, который Кабинет министров утвердил на заседании, рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Именно этот "Сценарий 1" будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

Кроме того, Минэкономики подготовило и "Сценарий 2", который не будет учтен в проекте госбюджета на следующий год. По этому сценарию рост ВВП составит 4,8%.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.

В то же время "Сценарий 2" предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году - до 6,5%.

Таким образом, согласно реалистичному сценарию, рост ВВП в 2020-2022 годах составит 11,7%, по оптимистичному - 17%.