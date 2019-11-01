Криклий заявил, что ОРДЛО будут восстанавливать только после деоккупации и уплаты Россией репараций

1 ноября, 2019, 08:23

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление территорий, находящихся под российской оккупацией, начнут только после возвращения их под контроль Украины и уплаты Россией репараций

Об этом Криклий сказал в эфире токшоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" .

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - сказал Криклий.

Министр добавил, что сейчас правительство планирует возобновлять только подконтрольную часть региона, для чего предполагается привлечь инвесторов. По словам чиновника, уже есть крупные компании, готовые вкладывать в том числе в инфраструктурные проекты.

"А пока наша задача - обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма", - добавил Криклий.