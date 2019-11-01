Криклий заявил, что ОРДЛО будут восстанавливать только после деоккупации и уплаты Россией репараций
Об этом Криклий сказал в эфире токшоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" .
"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - сказал Криклий.
Министр добавил, что сейчас правительство планирует возобновлять только подконтрольную часть региона, для чего предполагается привлечь инвесторов. По словам чиновника, уже есть крупные компании, готовые вкладывать в том числе в инфраструктурные проекты.
"А пока наша задача - обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма", - добавил Криклий.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске фонда для восстановления и реинтеграции Донбасса.
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