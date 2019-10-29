Зеленский объявил запуск фонда для восстановления и реинтеграции Донбасса
29 октября, 2019, 18:50
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске работы Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком - мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он на закрытии инвестиционного форума в Мариуполе.
- Президент Владимир Зеленский положительно оценивает начало разведения войск в Золотом-4.
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