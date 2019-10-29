Зеленский объявил запуск фонда для восстановления и реинтеграции Донбасса

29 октября, 2019, 18:50

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком - мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он на закрытии инвестиционного форума в Мариуполе.