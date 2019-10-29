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Espreso.tvОбществоЗеленский объявил запуск фонда для восстановления и реинтеграции Донбасса

Зеленский объявил запуск фонда для восстановления и реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске работы Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком - мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он на закрытии инвестиционного форума в Мариуполе.

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