Банки Украины перешли на стандарт IBAN - НБУ
1 ноября, 2019, 16:27
Украинские банки завершили переход на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN)
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
"Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе. Благодаря сокращению количества реквизитов использования этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что переходный период, в течение которого происходило введение нового стандарта номера банковского счета длился с 5 августа по 31 октября.
Читайте также: Банковские счета украинский переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика
- Напомним, 5 августа в Украине заработал новый стандарт банковских счетов IBAN.
- А уже с 1 ноября IBAN-стандарт должен был стать обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"