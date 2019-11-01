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Espreso.tvОбществоБанки Украины перешли на стандарт IBAN - НБУ

Банки Украины перешли на стандарт IBAN - НБУ


фото: dw
Украинские банки завершили переход на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN)

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе. Благодаря сокращению количества реквизитов использования этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что переходный период, в течение которого происходило введение нового стандарта номера банковского счета длился с 5 августа по 31 октября.

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  • Напомним, 5 августа в Украине заработал новый стандарт банковских счетов IBAN.
  • А уже с 1 ноября IBAN-стандарт должен был стать обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.
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