Банки Украины перешли на стандарт IBAN - НБУ

1 ноября, 2019, 16:27

Украинские банки завершили переход на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN)

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Отныне номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе. Благодаря сокращению количества реквизитов использования этого международного стандарта делает комфортным оформления расчетных документов", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что переходный период, в течение которого происходило введение нового стандарта номера банковского счета длился с 5 августа по 31 октября.

Читайте также: Банковские счета украинский переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика