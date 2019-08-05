С сегодняшнего дня банковские счета украинцев будут переводить на стандарт IBAN

5 августа, 2019, 10:03

5 августа в Украине заработал новый стандарт банковских счетов IBAN

Согласно объяснениям НБУ, с 5 августа 2019 новые счета клиентам украинские банки открывать уже в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

IBAN (англ. International Bank Account Number) - это международный формат кода банковского счета каждого клиента, который соответствует требованиям ISO 13616 и используется для осуществления международных банковских переводов. Сейчас такой код используется более чем в 60 странах мира.

Каждая страна устанавливает свой стандарт номера IBAN, обычно он предусматривает 29 букв и цифр. Сейчас в Украине действует требование о 14-значном счете.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях, то есть параллельно работать оба стандарта.

А уже с 1 ноября IBAN-стандарт станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.

Никаких дополнительных действий пользователям украинских банков при этом осуществлять не требуется.

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