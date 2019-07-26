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Espreso.tvОбществоБанковские счета украинцев переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика

Банковские счета украинцев переведут на стандарт IBAN. Что следует знать - инфографика


фото: museumsdorf
Уже с 5 августа банковские счета граждан начнут переводить в формат 29 цифр - по стандарту IBAN. Что это такое и зачем

Что такое IBAN

IBAN (англ. International Bank Account Number) - это международный формат кода банковского счета каждого клиента, который соответствует требованиям ISO 13616 и используется для осуществления международных банковских переводов. Сейчас такой код используется более чем в 60 странах мира.

По сути, главным отличием от украинского формата является количество символов в номере счета.

Сейчас в Украине система банковских счетов предусматривает, что максимальный размер номера счета - 14 цифр, а код банка и другие детали надо прописывать отдельно.

Каждая страна устанавливает свой стандарт номера IBAN, обычно он предусматривает 29 букв и цифр.

При этом, каждая часть счета имеет свое информационное значение (как телефонный номер): сначала идет код страны (UA), затем две цифры контрольного разряда (с помощью которого можно проверить, корректен ли соответствующий клиентский счет), следующие шесть цифр обозначают код банка, затем - собственно сам номер счета, который не является фиксированным (до 31 октября 2019 года - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года - от 5 до 19 символов).

Когда и каких изменений ждать

Согласно объяснениям НБУ, с 5 августа 2019 года новые счета клиентам украинские банки будут открывать уже в соответствии с требованиями стандарта IBAN, то есть с указанием кода страны, банка и т.д.

Но речь идет именно о новых счета. Те счета, которые уже созданы, банки будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

А уже с 1 ноября IBAN-стандарт станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях, то есть параллельно будут работать оба стандарта.

"Все платежные карточки, эмитированные банками в счет клиента, остаются в силе, они являются платежным инструментом, который дает клиенту возможность с помощью платежного устройства, в частности инициировать перевод средств с банковского счета", - отмечают в Нацбанке.

Также известно, что новые номера обычных пользователей, а также бизнеса будут доступны в мобильном приложении банков уже с 5 августа.

При этом новых договоров с банком или переоформления счетов клиентов не будут.

Источник: НБУ

Преимущества IBAN

Как отмечают в НБУ, переход на новый стандарт приведет к сокращению количества обязательных реквизитов для платежных документов.

Переводы - как в пределах Украины, так и за ее пределами - будут проводиться быстрее, станет проще идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк, который их обслуживает.

Кроме того, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Также, Национальный банк планирует введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка.

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