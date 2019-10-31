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Espreso.tvСпортИбрагимович шокировал заявлением о трансфере в чемпионат Испании

Ибрагимович шокировал заявлением о трансфере в чемпионат Испании


фото: REUTERS
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович объяснил значение ролика "Привет, Испания"

Об этом сообщает официальный twitter футболиста.

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелас Гэлакси", оставил всех болельщиков в дураках после недавнего обращения в видео: "Привет, Испания! Я возвращаюсь".

Оказалось, что ролик был рекламным анонсом букмекерской конторы, которую представляет Златан Ибрагимович.

"Не за что, Испания! Златан приглашает испанских игроков на наш сайт. Не забывайте подходить к игре с ответственностью", - обратился нападающий в новом ролике.

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