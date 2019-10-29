Ибрагимович заявил, что возвращается в чемпионат Испании
29 октября, 2019, 15:55
Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в чемпионат Испании
Об этом Ибрагимович сообщил в Instagram.
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" выложил в соцсети сторис, в котором заявил, что возвращается в Испанию, где в 2009 - 2011 годах играл за "Барселону".
"Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь", - сказал Ибрагимович.
38-летний Златан Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". Также он выступал за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Милан", "Интер", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".
Швед является победителем клубного чемпионата мира в составе "Барсы" и выигрывал Лигу Европы с МЮ.
За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола.
Zlatan to La Liga confirmed ?! pic.twitter.com/SBsKm6JMLA- ESPN FC (@ESPNFC) October 29 2019
- Напомним, 21 октября агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича предложил услуги своего клиента итальянскому "Интеру".
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