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Espreso.tvСпортИбрагимович заявил, что возвращается в чемпионат Испании

Ибрагимович заявил, что возвращается в чемпионат Испании


фото: REUTERS
Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в чемпионат Испании

Об этом Ибрагимович сообщил в Instagram.

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" выложил в соцсети сторис, в котором заявил, что возвращается в Испанию, где в 2009 - 2011 годах играл за "Барселону".

"Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь", - сказал Ибрагимович.

38-летний Златан Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". Также он выступал за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Милан", "Интер", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".

Швед является победителем клубного чемпионата мира в составе "Барсы" и выигрывал Лигу Европы с МЮ.

За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

  • Напомним, 21 октября агент шведского нападающего Златана Ибрагимовича предложил услуги своего клиента итальянскому "Интеру".

 

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