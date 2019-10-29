Ибрагимович заявил, что возвращается в чемпионат Испании

29 октября, 2019, 15:55

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в чемпионат Испании

Об этом Ибрагимович сообщил в Instagram.

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" выложил в соцсети сторис, в котором заявил, что возвращается в Испанию, где в 2009 - 2011 годах играл за "Барселону".

"Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь", - сказал Ибрагимович.

38-летний Златан Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". Также он выступал за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Милан", "Интер", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".

Швед является победителем клубного чемпионата мира в составе "Барсы" и выигрывал Лигу Европы с МЮ.

За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

Zlatan to La Liga confirmed ?! pic.twitter.com/SBsKm6JMLA - ESPN FC (@ESPNFC) October 29 2019