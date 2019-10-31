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Espreso.tvСпортУкраинский футболист забил гол в Кубке Турции

Украинский футболист забил гол в Кубке Турции


фото: skor.sozcu.com.tr
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев забил гол с пенальти за "Бурсаспор" в Кубке Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бывший нападающий сборной Украины, "Шахтера" и "Днепра", а ныне турецкого "Бурсаспором", Евгений Селезнев не забывает о бомбардирских качествах. В кубковом матче 34-летний форвард отметился голом с пенальти, в фирменном для себя стиле.

Евгений Селезнев выступает за "Бурсаспор" начиная с нынешнего сезона, украинец провел 7 матчей (278 минут), в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 400 тыс. евро.

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