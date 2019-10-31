Украинский футболист забил гол в Кубке Турции

31 октября, 2019, 18:09

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев забил гол с пенальти за "Бурсаспор" в Кубке Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бывший нападающий сборной Украины, "Шахтера" и "Днепра", а ныне турецкого "Бурсаспором", Евгений Селезнев не забывает о бомбардирских качествах. В кубковом матче 34-летний форвард отметился голом с пенальти, в фирменном для себя стиле.

Евгений Селезнев выступает за "Бурсаспор" начиная с нынешнего сезона, украинец провел 7 матчей (278 минут), в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 400 тыс. евро.