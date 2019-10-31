Украинский футболист забил гол в Кубке Турции
31 октября, 2019, 18:09
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев забил гол с пенальти за "Бурсаспор" в Кубке Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бывший нападающий сборной Украины, "Шахтера" и "Днепра", а ныне турецкого "Бурсаспором", Евгений Селезнев не забывает о бомбардирских качествах. В кубковом матче 34-летний форвард отметился голом с пенальти, в фирменном для себя стиле.
Евгений Селезнев выступает за "Бурсаспор" начиная с нынешнего сезона, украинец провел 7 матчей (278 минут), в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость нападающего составляет 400 тыс. евро.
- 24 сентября украинский форвард Евгений Селезнев также забил гол в матче Кубка Турции.
- 3 сентября форвард сборной Украины Евгений Селезнев перешел в клуб второго турецкого дивизиона "Бурсаспор".
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"