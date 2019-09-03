Украинский футболист Селезнев перешел в турецкий клуб
Об этом сообщает "Бурсаспор" в twitter.
34-летний Евгений Селезнев, который находился в статусе свободного агента, подписал с клубом из второго турецкого дивизиона контракт до конца сезона.
"Бурсаспор" в прошлом сезоне занял шестнадцатое место в чемпионате Турции и вылетел во второй по силе дивизион, где стартовал с двух побед в трех матчах.
Селезнев ранее уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор". Последним клубом форварда была испанская "Малага", за которую он в прошлом сезоне сыграл 12 матчей и не забил ни одного гола.
Также Евгений Селезнев играл за "Шахтер", с которым в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА, киевский "Арсенал", "Днепр" и российской "Кубань".
На счету нападающего 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
Büyük Bursaspor Ailesine Hoş Geldiniz!- Bursaspor (@BursasporSk) September 2, 2019
Mamadou Diarra, Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Igor Silva, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov #YenidenZirveye pic.twitter.com/sMZlW4h1gs
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Напомним, 5 июля "Малага" расторгла контракт с Евгением Селезневым .
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