Украинский футболист Селезнев перешел в турецкий клуб

3 сентября, 2019, 11:31

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев перешел в клуб второго турецкого дивизиона "Бурсаспор"

Об этом сообщает "Бурсаспор" в twitter.

34-летний Евгений Селезнев, который находился в статусе свободного агента, подписал с клубом из второго турецкого дивизиона контракт до конца сезона.

"Бурсаспор" в прошлом сезоне занял шестнадцатое место в чемпионате Турции и вылетел во второй по силе дивизион, где стартовал с двух побед в трех матчах.

Селезнев ранее уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор". Последним клубом форварда была испанская "Малага", за которую он в прошлом сезоне сыграл 12 матчей и не забил ни одного гола.

Также Евгений Селезнев играл за "Шахтер", с которым в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА, киевский "Арсенал", "Днепр" и российской "Кубань".

На счету нападающего 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

Büyük Bursaspor Ailesine Hoş Geldiniz!

Mamadou Diarra, Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Igor Silva, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov #YenidenZirveye pic.twitter.com/sMZlW4h1gs - Bursaspor (@BursasporSk) September 2, 2019