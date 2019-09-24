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Espreso.tvСпортУкраинский нападающий забивает в Кубке Турции

Украинский нападающий забивает в Кубке Турции


фото: bursaspor.org
Украинский форвард Евгений Селезнев забил гол в матче Кубка Турции

Об этом сообщает Football Motion y youtube.

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил за "Бурсаспор" в матче Кубка Турции. Команда украинца в третьем раунде турнира, на выезде встречалась с "Мугласпором" и победила со счетом - 3:1. Первый мяч в составе гостей провел именно украинский форвард, забивший на 54-й минуте матча.

Отметим, что прошлый сезон Евгений Селезнев провел в испанской "Малаге", однако команда не выполнила задачу повышения в классе и по контракту клуб должен был попрощаться с Евгением. После этого, в статусе свободного агента, Селезнев принял предложение "Бурсаспора".

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