Украинский нападающий забивает в Кубке Турции
24 сентября, 2019, 18:24
Украинский форвард Евгений Селезнев забил гол в матче Кубка Турции
Об этом сообщает Football Motion y youtube.
Украинский нападающий Евгений Селезнев забил за "Бурсаспор" в матче Кубка Турции. Команда украинца в третьем раунде турнира, на выезде встречалась с "Мугласпором" и победила со счетом - 3:1. Первый мяч в составе гостей провел именно украинский форвард, забивший на 54-й минуте матча.
Отметим, что прошлый сезон Евгений Селезнев провел в испанской "Малаге", однако команда не выполнила задачу повышения в классе и по контракту клуб должен был попрощаться с Евгением. После этого, в статусе свободного агента, Селезнев принял предложение "Бурсаспора".
- 3 сентября форвард сборной Украины Евгений Селезнев перешел в клуб второго турецкого дивизиона "Бурсаспор".
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!