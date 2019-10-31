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Espreso.tvОбществоРазведение сил в Золотом продлится около 30 дней, - штаб ООС

Разведение сил в Золотом продлится около 30 дней, - штаб ООС

Процесс разведения сил и средств у Золотого-4 в Луганской области продлится до 30 дней

Об этом заявил начальник пресс-центре операции Объединенных сил Андрей Агеев в эфире "Громадського", передает Радио Свобода .

По его словам, местному населению не о чем переживать, ведь разведение происходит под контролем миссии ОБСЕ.

"Людям переживать не нужно, все мероприятия, предусмотренные разведением, все проходит под непосредственным контролем, непосредственным руководством представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - как физически они за этим наблюдают, так и с помощью технических средств, квадрокоптеров, беспилотников", - сказал Агеев.

Он отметил, что за трое суток должны быть отведены войска, но в целом процесс разведения продлится около месяца, ведь надо будет разобрать позиции и фортификационные сооружения.

Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом на Луганщине.

ОБСЕ подтвердила разведение войск.

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