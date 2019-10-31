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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": видеообзор драматического поединка 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" - "Шахтер": видеообзор драматического поединка 1/8 финала Кубка Украины


фото: shakhtar.com
Лучшие моменты и голы главного матча 1/8 финала Кубка Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

30 октября, на столичном НСК "Олимпийском" состоялся один из самых драматичных поединков украинского футбола за последние годы. Киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер", и для того чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось сыграть 120 минут.

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