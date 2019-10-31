"Динамо" - "Шахтер": видеообзор драматического поединка 1/8 финала Кубка Украины
31 октября, 2019, 07:07
Лучшие моменты и голы главного матча 1/8 финала Кубка Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
30 октября, на столичном НСК "Олимпийском" состоялся один из самых драматичных поединков украинского футбола за последние годы. Киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер", и для того чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось сыграть 120 минут.
- В главном матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались игроки киевлян, переиграв соперников из Донецка со счетом 2:1
- В матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти со счетом 5:4
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