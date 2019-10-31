 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Без письменной регистрации": В ВР меняются правила для депутатов

"Без письменной регистрации": В ВР меняются правила для депутатов

С 1 ноября народные депутаты будут регистрироваться в Раде только через карточки для голосований. Парламент отказался от бумажной регистрации

Об этом сказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает УНИАН.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем вставки карточки и нажатия кнопки "за", - сказал он.

Стефанчук призвал депутатов завтра прийти вовремя для регистрации, чтобы можно было увидеть реальные цифры на табло, сколько людей в зале ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать