"Без письменной регистрации": В ВР меняются правила для депутатов
31 октября, 2019, 18:11
С 1 ноября народные депутаты будут регистрироваться в Раде только через карточки для голосований. Парламент отказался от бумажной регистрации
Об этом сказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает УНИАН.
"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем вставки карточки и нажатия кнопки "за", - сказал он.
Стефанчук призвал депутатов завтра прийти вовремя для регистрации, чтобы можно было увидеть реальные цифры на табло, сколько людей в зале ".
- Рада изменила регламент внесения поправок.
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