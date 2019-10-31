"Без письменной регистрации": В ВР меняются правила для депутатов

31 октября, 2019, 18:11

С 1 ноября народные депутаты будут регистрироваться в Раде только через карточки для голосований. Парламент отказался от бумажной регистрации

Об этом сказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает УНИАН.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем вставки карточки и нажатия кнопки "за", - сказал он.

Стефанчук призвал депутатов завтра прийти вовремя для регистрации, чтобы можно было увидеть реальные цифры на табло, сколько людей в зале ".