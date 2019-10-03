Рада изменила регламент по внесению поправок

3 октября, 2019, 17:09

Верховная Рада приняла другой порядок внесения предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению

Об этом сообщается на сайте Рады.

За проголосовали 229 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1039-2 "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению".

Согласно закону, предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят ВР за основу.

"Главный комитет, лав виде исключения, может принять решение об учете внесенных предложений и поправок по исправленям, уточнениям, избежанию ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если необходимость их внесения была отмечена в заключении этого главного комитета и/или экспертного подразделения Аппарата ВР и объявлена председателем на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта к первому чтению Такие предложения и поправки должны соответствовать предмету правового регулирования законопроекта", - говорится в тексте закона.

Предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, вносятся в 14-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. К повторному второму чтению законопроекта предложения и поправки вносятся в 10-дневный срок после дня предыдущего второго чтения и лишь в те разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, предложений законопроекта, которые не были приняты во втором чтении.

Кроме этого, Рада одобрила планирования законопроектных работ. Предполагается, что план законопроектных работ утверждается по представлению спикера парламента.

244 парламентария поддержали во втором чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады".

Предполагается ввести планирование законопроектных работ. Согласно закону, по представлению спикера Верховной Рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов

План законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламента.