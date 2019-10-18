Следователь ГБР, который занимается "делами Порошенко" имеет связи с нардепом, близким к Коломойскому
18 октября, 2019, 15:20
Следователь ГБР Олег Корецкий возглавлял прокуратуру Волынской области во время каденции Игоря Палицы в должности председателя областного совета
Об этом сообщают журналисты программы расследований "Наблюдатель", выходящей на "5 канале" .
Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области во время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого - Виктория - судья Киверцовского суда Волыни, известная тем, что отстранила следователей прокуратуры и СБУ от производства по делу о прослушивании народных депутатов.
Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полувоенной организации "Варта порядка", которую финансировал Игорь Палица.
- Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отметил, что его ведомство расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
-
Читайте также
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин