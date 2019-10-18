Следователь ГБР, который занимается "делами Порошенко" имеет связи с нардепом, близким к Коломойскому

18 октября, 2019, 15:20

Следователь ГБР Олег Корецкий возглавлял прокуратуру Волынской области во время каденции Игоря Палицы в должности председателя областного совета

Об этом сообщают журналисты программы расследований "Наблюдатель", выходящей на "5 канале" .

Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области во время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого - Виктория - судья Киверцовского суда Волыни, известная тем, что отстранила следователей прокуратуры и СБУ от производства по делу о прослушивании народных депутатов.

Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полувоенной организации "Варта порядка", которую финансировал Игорь Палица.