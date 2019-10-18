Расследование ГБР против Порошенко на руку РФ, - Новиков

18 октября, 2019, 17:51

Адвокат Петра Порошенко объяснил, почему пятый президент не приходил на допросы в ГБР

Об этом Илья Новиков сказал в эфире Еспресо.TV .

"ГБР развило небывалую активность в делах вокруг Порошенко. Ни по одному делу он не проходит подозреваемым, его всюду вызывают в качестве свидетеля. Тем не менее, таких дел много и в них проявляется активность (ГБР, - ред.) Очень характерный подход: каждый раз повестка - если она вообще направляется - направляется каким-то нетривиальным способом. Затем звонят Игорю Голованю (другой адвокат Порошенко, - ред.) и спрашивают: "Почему вы не явились? Через 5 минут ждем вас на допрос". Я в России как раз привык к такому подходу, когда российские следователи занимаются такими вещами. Здесь для меня это что-то новое", - отметил Новиков.

По мнению адвоката, у Портнова должны быть "какие-то особые отношения с ГБР", которые не удается сформировать годами другим людям, которые пытаются добиться, чтобы по их заявлению ГБР возбудило дело.

"Вероятно, на него не распространяется режим тайны следствия, поскольку адвокаты Порошенко всегда предупреждают на каждой процессуальной действия, на каждой встрече, есть тайна следствия. Портнова, вероятно, никто не предупреждал", - отметил он.

Адвокат пояснил, что ГБР, среди прочего, по заявлению Портнова возбудило дело по инциденту в Керченском проливе.

"Я был в числе группы российских адвокатов, работавших над защитой украинских моряков. И вот в обоих этих делах, возбужденном в РФ ФСБ, которое не закрыто, и в заявлении Портнова формулировки интересным образом совпадают", - рассказал Новиков.

Адвокат пояснил, что дело по инциденту в Керченском проливе касается не только Порошенко.

"Ничего подобного. Заявление Портнова написано таким образом, что главными подозреваемыми могут оказаться моряки, которых 9 месяцев Украина пыталась забрать из РФ. И ГБР действует в рамках этой линии. Порошенко не является по закону военным должностным лицом. Но есть (в заявлении Портнова, - ред.) "организованная группа". России она нужна была по понятным причинам, ведь надо было аргументировать, что это преступление тяжкое, то есть со сроком более 5 лет по УК РФ. А почему такая формулировка появилась в украинском деле, это вопрос к Портнову" , - отметил Новиков.

Он также отметил, что основная позиция, которая лежала и в основе решения о введении санкций против РФ по этому инциденту, и в основе предыдущего решения гамбургского трибунала по морскому праву, заключается в том, что независимо от других обстоятельств Россия была неправа, поскольку украинские военные корабли пользуются иммунитетом как военные корабли.

"Если органы украинской власти формулируют позицию и выводы, что это была провокация "организованной преступной группировки", в которую, вероятно, входил Порошенко, вероятно кто-то из персонала командования ВМФ, то получается, что Украина не может претендовать на иммунитет, если это действительно так. И позиция входит в конфликт. Но позиция, которую в течение 9 месяцев занимали и защита моряков, и МИД Украины в рамках этого уголовного дела в РФ и в международных инстанциях, и то, что сейчас происходит в деле, возбужденном по заявлению Андрея Портнова. объективно такая линия поведения в интересах РФ и не в интересах Украины", - отметил Новиков.

Он добавил, что, возможно, Портнов считает, что интересы его вендетты с Порошенко превышают любые другие соображения, но объективно Россия от этого будет в выигрыше, а Украина - в проигрыше.