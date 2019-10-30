Тренер назвал боевой вес Усика в супертяжелой категории
Об этом сообщает канал "Сила спорта" в YouTube.
"Целью нашей работы был набор веса в контексте повышения мощности и качества мышечной массы. Усик невысоко роста, он не может набрать 110 кг веса. Его боевой вес в ринге должен быть 98-100 кг, не больше. У него должно быть оптимальное соотношение жировой и мышечной массы ", - сказал тренер.
По его словам, во время дебютного боя в супертяжелом весе против американца Чазз Уизерспуна лишние килограммы не помешали Александру Усику продемонстрировать свои лучшие качества.
"Он показал на ринге хорошие функциональные характеристики. Он вообще не был тяжелым во время боя. Усик - боксер игровой манеры, он постоянно передвигается. Поэтому мы с ним работали не только по части тяжелой атлетики", - рассказал Пуцов.
- Напомним, 13 октября в Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
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