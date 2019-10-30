Тренер назвал боевой вес Усика в супертяжелой категории

30 октября, 2019, 15:31

Тренер Александра Усика по физической подготовке Александр Пуцов считает, что вес украинского боксера-тяжеловеса в супертяжелой категории не должен превышать 100 кг

Об этом сообщает канал "Сила спорта" в YouTube.

"Целью нашей работы был набор веса в контексте повышения мощности и качества мышечной массы. Усик невысоко роста, он не может набрать 110 кг веса. Его боевой вес в ринге должен быть 98-100 кг, не больше. У него должно быть оптимальное соотношение жировой и мышечной массы ", - сказал тренер.

По его словам, во время дебютного боя в супертяжелом весе против американца Чазз Уизерспуна лишние килограммы не помешали Александру Усику продемонстрировать свои лучшие качества.

"Он показал на ринге хорошие функциональные характеристики. Он вообще не был тяжелым во время боя. Усик - боксер игровой манеры, он постоянно передвигается. Поэтому мы с ним работали не только по части тяжелой атлетики", - рассказал Пуцов.